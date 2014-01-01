Дошколята (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Дошколята. Сезон 1. Серия 5
Дошколята (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 5

Эта серия пока недоступна

О сериале

Увлекательный развивающий мультсериал для дошкольников. Главные герои пока еще ходят в детский сад, но уже готовятся к школе. Получать знания ребятам помогают изобретательный сторож, мудрая повариха и добрая воспитательница. Детишки никогда не скучают и каждый день делают новые открытия!

