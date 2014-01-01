Дошколята. Сезон 1. Серия 35
Wink
Детям
Дошколята
1-й сезон
35-я серия

Дошколята (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

2014, The Preschoolers
Мультсериалы0+

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Сюжет

Увлекательный развивающий мультсериал для дошкольников. Главные герои пока еще ходят в детский сад, но уже готовятся к школе. Получать знания ребятам помогают изобретательный сторож, мудрая повариха и добрая воспитательница. Детишки никогда не скучают и каждый день делают новые открытия!

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Информация

Страна
Польша
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

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