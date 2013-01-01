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Дорожные драмы (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.62013, Дорожные драмы. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу, Криминал16+
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Сюжет
Цикл журналистских расследований «Дорожные драмы» — это попытка окончательно разобраться в истинных причинах самых резонансных и шокирующих аварий.
О них писали все СМИ, а видеоролики с места происшествия били рекорды по количеству просмотров в интернете.
Журналисты с точностью до минуты восстановят события, предшествующие трагедии и найдут неизвестные улики. Уже в первых сериях «Дорожных драм» станет ясно, что судьба до последнего мгновения даёт шанс выжить.
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