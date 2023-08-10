Дорожные драмы (сериал, 2013) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

Цикл журналистских расследований «Дорожные драмы» — это попытка окончательно разобраться в истинных причинах самых резонансных и шокирующих аварий.



О них писали все СМИ, а видеоролики с места происшествия били рекорды по количеству просмотров в интернете.



Журналисты с точностью до минуты восстановят события, предшествующие трагедии и найдут неизвестные улики. Уже в первых сериях «Дорожных драм» станет ясно, что судьба до последнего мгновения даёт шанс выжить.

