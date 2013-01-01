Дорожные драмы. Сезон 1. Серия 30
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Дорожные драмы (сериал, 2013) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

8.62013, Дорожные драмы. Сезон 1. Серия 30
ТВ-шоу, Криминал16+

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Сюжет

Цикл журналистских расследований «Дорожные драмы» — это попытка окончательно разобраться в истинных причинах самых резонансных и шокирующих аварий.

О них писали все СМИ, а видеоролики с места происшествия били рекорды по количеству просмотров в интернете.

Журналисты с точностью до минуты восстановят события, предшествующие трагедии и найдут неизвестные улики. Уже в первых сериях «Дорожных драм» станет ясно, что судьба до последнего мгновения даёт шанс выжить.

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