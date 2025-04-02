Дороро (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Чтобы победить голод, болезни и прочие бедствия на своих землях, а также стать правителем страны, лорд Даиго заключает сделку с демонами: в обмен на благополучие они могут забрать у него что угодно. Хитрые демоны выбирают органы и части тела только что рождённого первенца лорда, и от малыша практически ничего не остаётся. Даиго приказывает избавиться от останков, однако мальчик обладает чудесной выживаемостью и попадает в руки к невероятному врачу. 16 лет спустя юноша по имени Хяккимару путешествует по стране. У него нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния, ни осязания, зато он способен распознавать демонов, для которых встреча с парнем не сулит ничего хорошего — убивая их, Хяккимару возращает себе когда-то отобранные части тела. Однажды он случайно спасает из лап речного монстра малолетнего прохвоста Дороро, и тот увязывается за необычным путником.
Рейтинг
- ЁФРежиссёр
Ёсимура
Фумихиро
- КФРежиссёр
Кадзухиро
Фурухаси
- КХРежиссёр
Коити
Хацуми
- ТОРежиссёр
Тэруюки
Оминэ
- РСАктриса
Рио
Судзуки
- НУАктёр
Наоя
Утида
- СТАктёр
Сёя
Тиба
- ХСАктёр
Хироки
Судзуки
- МАктёр
Мугихито
- ТНАктриса
Тиэ
Накамура
- ММАктриса
Марико
Мунаката
- АОАктёр
Акио
Оцука
- КМАктёр
Кэнъитиро
Мацуда
- МСАктёр
Мицуми
Сасаки
- КЁСценарист
Киёко
Ёсимура
- ОТСценарист
Осаму
Тэдзука
- СМСценарист
Сигэру
Муракоси
- ЯКСценарист
Ясуко
Кобаяси
- МОПродюсер
Манабу
Оцука
- КЯПродюсер
Кодзи
Ямамото
- МФХудожница
Мари
Фудзино
- МТМонтажёр
Мицуми
Такэмия
- ЁИКомпозитор
Ёсихиро
Икэ