Дороро. Сезон 1. Серия 1
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Дороро (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Дороро. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Боевик18+

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О сериале

Чтобы победить голод, болезни и прочие бедствия на своих землях, а также стать правителем страны, лорд Даиго заключает сделку с демонами: в обмен на благополучие они могут забрать у него что угодно. Хитрые демоны выбирают органы и части тела только что рождённого первенца лорда, и от малыша практически ничего не остаётся. Даиго приказывает избавиться от останков, однако мальчик обладает чудесной выживаемостью и попадает в руки к невероятному врачу. 16 лет спустя юноша по имени Хяккимару путешествует по стране. У него нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния, ни осязания, зато он способен распознавать демонов, для которых встреча с парнем не сулит ничего хорошего — убивая их, Хяккимару возращает себе когда-то отобранные части тела. Однажды он случайно спасает из лап речного монстра малолетнего прохвоста Дороро, и тот увязывается за необычным путником.

Страна
Япония
Жанр
Ужасы, Боевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дороро»