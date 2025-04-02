Чтобы победить голод, болезни и прочие бедствия на своих землях, а также стать правителем страны, лорд Даиго заключает сделку с демонами: в обмен на благополучие они могут забрать у него что угодно. Хитрые демоны выбирают органы и части тела только что рождённого первенца лорда, и от малыша практически ничего не остаётся. Даиго приказывает избавиться от останков, однако мальчик обладает чудесной выживаемостью и попадает в руки к невероятному врачу. 16 лет спустя юноша по имени Хяккимару путешествует по стране. У него нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния, ни осязания, зато он способен распознавать демонов, для которых встреча с парнем не сулит ничего хорошего — убивая их, Хяккимару возращает себе когда-то отобранные части тела. Однажды он случайно спасает из лап речного монстра малолетнего прохвоста Дороро, и тот увязывается за необычным путником.

