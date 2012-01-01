Дорогой доктор. Сезон 4. Серия 6
Wink
Сериалы
Дорогой доктор
4-й сезон
6-я серия

Дорогой доктор (сериал, 2012) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

8.42012, Royal Pains
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Талантливый доктор Хэнк Лоусон однажды допустил врачебную ошибку и потерял блестящую карьеру. Вместе с братом Хэнк отправляется отвлечься на курорт, где по счастливой случайности спасает жизнь модели. Так Хэнк Лоусон становится приходящим врачом в самом престижном пригороде Нью-Йорка.

Сериал Дорогой доктор 4 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Комедия, Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой доктор»