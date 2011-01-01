Дорогой доктор. Сезон 3. Серия 2
Wink
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Дорогой доктор (сериал, 2011) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

8.42011, Royal Pains
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Талантливый доктор Хэнк Лоусон однажды допустил врачебную ошибку и потерял блестящую карьеру. Вместе с братом Хэнк отправляется отвлечься на курорт, где по счастливой случайности спасает жизнь модели. Так Хэнк Лоусон становится приходящим врачом в самом престижном пригороде Нью-Йорка.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой доктор»