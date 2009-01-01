Дорогой доктор. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Дорогой доктор
1-й сезон
10-я серия

Дорогой доктор (сериал, 2009) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.42009, Royal Pains
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Талантливый доктор Хэнк Лоусон однажды допустил врачебную ошибку и потерял блестящую карьеру. Вместе с братом Хэнк отправляется отвлечься на курорт, где по счастливой случайности спасает жизнь модели. Так Хэнк Лоусон становится приходящим врачом в самом престижном пригороде Нью-Йорка.

Сериал Дорогой доктор 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Комедия, Драма
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой доктор»