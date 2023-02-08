Хелен довольна карьерой, воспитывает троих счастливых подростков, и у её семьи самый роскошный дом на их улице. Разве что чувства к мужу-трудоголику, Вернеру, начинают слегка угасать, хотя всё поправимо. Но однажды два юных преступника, Ральф и Брайан, решают вломиться в дом к Хелен, и это становится началом кошмара.

