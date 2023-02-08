Дорогая мама. Серия 3
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Сериалы
Дорогая мама
1-й сезон
3-я серия
8.02020, Lieve Mama
Триллер, Криминал18+

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Дорогая мама (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Хелен довольна карьерой, воспитывает троих счастливых подростков, и у её семьи самый роскошный дом на их улице. Разве что чувства к мужу-трудоголику, Вернеру, начинают слегка угасать, хотя всё поправимо. Но однажды два юных преступника, Ральф и Брайан, решают вломиться в дом к Хелен, и это становится началом кошмара.

Страна
Нидерланды
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb