Дорога в жизнь (сериал, 2012) сезон 1 серия 90 смотреть онлайн

Брат и сестра, двойняшки Рави и Райма, приезжают из маленького провинциального городка в огромный мегаполис. Они начинают учиться в колледже, в стенах которого вместе с друзьями создают дружную команду. Сериал расскажет о проблемах, стремлениях, увлечениях молодых людей, которые находятся на пороге взрослой жизни, и каждый выбирает свою дорогу в жизнь...

