Дорога в жизнь. Сезон 1. Серия 50
Wink
Сериалы
Дорога в жизнь
1-й сезон
50-я серия

Дорога в жизнь (сериал, 2012) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

8.42012, Yahaan Ke Hum Sikander
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Брат и сестра, двойняшки Рави и Райма, приезжают из маленького провинциального городка в огромный мегаполис. Они начинают учиться в колледже, в стенах которого вместе с друзьями создают дружную команду. Сериал расскажет о проблемах, стремлениях, увлечениях молодых людей, которые находятся на пороге взрослой жизни, и каждый выбирает свою дорогу в жизнь...

Страна
Индия
Жанр
Драма
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

9.7 IMDb