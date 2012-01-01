Дорога в жизнь. Сезон 1. Серия 23
Wink
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Дорога в жизнь
1-й сезон
23-я серия

Дорога в жизнь (сериал, 2012) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

8.42012, Yahaan Ke Hum Sikander
Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Брат и сестра, двойняшки Рави и Райма, приезжают из маленького провинциального городка в огромный мегаполис. Они начинают учиться в колледже, в стенах которого вместе с друзьями создают дружную команду. Сериал расскажет о проблемах, стремлениях, увлечениях молодых людей, которые находятся на пороге взрослой жизни, и каждый выбирает свою дорогу в жизнь...

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Информация

Страна
Индия
Жанры
Драмы

Рейтинг

9.7 IMDb