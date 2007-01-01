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Дорога в осень (сериал, 2007) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2007, October Road
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодой и популярный писатель Ник Гарет возвращается в родной город, чтобы вернуть вдохновение. Встречи с семьей и друзьями он избегал в течении последних 10 лет, и о них написаны довольно неприятные вещи в его популярном романе.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорога в осень»