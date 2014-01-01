Дорога (сериал, 2014) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

Сюжет

Особенности национальной езды в документальном экшне «Дорога». В каждом выпуске — одна водительская проблема и множество примеров её решения, удачных, спорных и трагичных. Журналисты программы проводят собственное расследование самых громких аварий, опрашивают очевидцев и предлагают, как �вести себя, если на дороге анархия.



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