Дорога (сериал, 2014) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн
7.92014, Дорога. Сезон 1. Серия 30
Криминал, Документальные16+
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Сюжет
Особенности национальной езды в документальном экшне «Дорога». В каждом выпуске — одна водительская проблема и множество примеров её решения, удачных, спорных и трагичных. Журналисты программы проводят собственное расследование самых громких аварий, опрашивают очевидцев и предлагают, как �вести себя, если на дороге анархия.
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