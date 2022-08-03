Допрос. Серия 7
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Допрос (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.02020, Interrogation
Драма, Триллер18+

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О сериале

Сериал опирается на настоящую историю: 30 лет назад молодой мужчина был осужден за жестокое убийство матери. Каждый эпизод построен на реальных протоколах допросов — так создатели дают зрителю возможность понять, что чувствуют главные герои, и самостоятельно решить, кто прав, кто виноват.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Допрос»