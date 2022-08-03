Допрос (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сериал опирается на настоящую историю: 30 лет назад молодой мужчина был осужден за жестокое убийство матери. Каждый эпизод построен на реальных протоколах допросов — так создатели дают зрителю возможность понять, что чувствуют главные герои, и самостоятельно решить, кто прав, кто виноват.

