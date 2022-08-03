Масштабный исторический сериал о самой могущественной императрице Древнего Рима Ливии Друзилле. Юная Ливия была суровой девушкой и не давала себя в обиду. Но даже она не смогла остаться в стороне от придворных интриг. Ее отец Ливий, чтобы получить важного союзника, выдал дочь замуж за престарелого военачальника Тиберия Клавдия Нерона. Позже попытка объединить усилия с Брутом, убийцей Юлия Цезаря, привела его к политическому провалу, а Ливия и Нерон отправились в изгнание. Главной героине предстоит приложить немало усилий, чтобы взять власть в свои руки. О ее жизни расскажет сериал «Домина» (2021) — смотрите его онлайн на Wink.

