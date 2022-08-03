Домики (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

Действие происходит в мире домиков, где все строения могут разговаривать, и у них есть глазки. Домики обычно стоят на месте, но есть и такие, которые умеют передвигаться, например, Гриша — домик-на-колесах. Гриша, один или в компании дирижабля Жени или парома Савелия, отправляется в путешествие по разным городам.

