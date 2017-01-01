Домики. Серия 3
Wink
Детям
Домики
1-й сезон
3-я серия

Домики (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.12017, Домики. Серия 3
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Сюжет

Действие происходит в мире домиков, где все строения могут разговаривать, и у них есть глазки. Домики обычно стоят на месте, но есть и такие, которые умеют передвигаться, например, Гриша — домик-на-колесах. Гриша, один или в компании дирижабля Жени или парома Савелия, отправляется в путешествие по разным городам.

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