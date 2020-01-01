Домашняя кухня с Доналом (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Вернувшись в родную Ирландию поближе к своей семье, Донал понял, насколько важно сохранять и использовать рецепты блюд, которые олицетворят собой душу дома, наполняя сердце теплом и уютом. Жизнь понемногу возвращается в привычное русло, и передача «Домашняя кухня с Доналом» поможет восполнить то время, которые мы вынуждены были провести вдали от родных и близких. Зрителей ждeт знакомство с рецептами, которые займут достойное место в семейной кулинарной книге, а приготовленные по ним блюда смогут удовлетворить даже самых взыскательных гурманов.



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