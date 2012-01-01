Домашние животные (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Документальный сериал от National Geographic посвящен работе ветеринаров, которые ежедневно спасают жизни домашних животных. Доктору Яну Полу почти 70, но он всe ещe невероятно энергичен и продолжает лечить различных питомцев, неважно – маленьких или больших, в его клинике или на фермах.



Сериал Домашние животные 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.