2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Какие домашние предметы окружают ребенка вещи, которые приносят комфорт в дом, но, в то же время, могут быть очень опасными. Какие правила надо выполнять, если случилась беда? Как уберечь свою жизнь и здоровье? На какие номера телефонов нужно звонить, если произошло какое-либо происшествие? Все эти вопросы и будут рассмотрены на данном уроке.



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