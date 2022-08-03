Домашние опасности
Wink
Детям
2 класс. Окружающий мир
Здоровье и безопасность
Домашние опасности

2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

7.02020, Домашние опасности
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Какие домашние предметы окружают ребенка вещи, которые приносят комфорт в дом, но, в то же время, могут быть очень опасными. Какие правила надо выполнять, если случилась беда? Как уберечь свою жизнь и здоровье? На какие номера телефонов нужно звонить, если произошло какое-либо происшествие? Все эти вопросы и будут рассмотрены на данном уроке.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг