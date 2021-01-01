ИнДизайн (сериал, 2021) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

Домашнее рабочее место в карантин — самоизоляция от коронавируса без ущерба для работы
Домашнее рабочее место в карантин — самоизоляция от коронавируса без ущерба для работы

О сериале

Привет! Меня зовут Соня. В своих видео я рассказываю о дизайне интерьера, идеях декора и ремонте квартир. Вы найдете румтуры по интересным домам, выпуски по теории дизайна и полезные DIY. Узнаете как своими руками превратить тесную однушку в квартиру своей мечты, сделать ремонт с нуля или исправить ошибки в интерьере.

