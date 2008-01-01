Дом Саддама. Серия 4
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Дом Саддама (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52008, House of Saddam
Драмы, Военные18+

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О сериале

Сериал о жизни последнего диктатора 21 века Саддама Хусейна. Как бунтовщик и революционер добился безграничной власти? Как выходец из нищей крестьянской семьи стал одним из богатейших людей мира? И каким он был у себя дома, со своими детьми, родственниками и друзьями?

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Военные, Исторические, Драмы
Качество
SD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb