Дом с лилиями (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

«Дом с лилиями» — семейная сага о судьбе героя-фронтовика Михаила Говорова, его любимых женщинах и детях, предоставляющая зрителю возможность проследить судьбу нескольких поколений советских и постсоветских людей, начиная с середины ХХ века до наших дней.

