Дом с лилиями
1-й сезон
4-я серия

Дом с лилиями (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2013, Дом с лилиями. Сезон 1. Серия 4
Драма12+

О сериале

«Дом с лилиями» — семейная сага о судьбе героя-фронтовика Михаила Говорова, его любимых женщинах и детях, предоставляющая зрителю возможность проследить судьбу нескольких поколений советских и постсоветских людей, начиная с середины ХХ века до наших дней.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

