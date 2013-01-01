Дом с лилиями (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

«Дом с лилиями» — семейная сага о судьбе героя-фронтовика Михаила Говорова, его любимых женщинах и детях, предоставляющая зрителю возможность проследить судьбу нескольких поколений советских и постсоветских людей, начиная с середины ХХ века до наших дней.



Сериал Дом с лилиями 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.