Долли и Друзья. Сезон 1. Серия 52
Wink
Детям
Долли и Друзья
1-й сезон
52-я серия

Долли и Друзья (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн

6.52018, Долли и Друзья. Сезон 1. Серия 52
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Долли и Друзья" - это новый мультсериал для малышей про веселые приключения овечки Долли и ее друзей. Долли - это милая и добрая овечка, которая постоянно попадает в разные передряги со своими друзьями. Вместе они гуляют, ходят в музеи, путешествуют. А иногда им встречаются на пути разные мистические персонажи, такие как привидения и даже мумии! Но кажется, что это просто чьи-то розыгрыши!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг