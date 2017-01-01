Долли и друзья 2D (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

"Долли и Друзья" - это новый мультсериал для малышей про веселые приключения овечки Долли и ее друзей. Каждый день мы будем вместе с Долли и ее друзьями веселиться, учиться волшебству, играть в игры, и, конечно, помогать друг другу во всем. Дети попадут в школу волшебства. Их учительница ведьма будет учить детей пользоваться волшебной палочкой и применять разные мегические заклинания!

