Долгий свет маяка (Свет и тень маяка). Серия 1
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Долгий свет маяка (Свет и тень маяка)
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1-я серия

Долгий свет маяка (Свет и тень маяка) (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.52016, Долгий свет маяка (Свет и тень маяка). Серия 1
Драма, Детектив18+

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О сериале

Дочь смотрителя маяка Настя, потерявшая зрение в результате несчастного случая, знакомится с моряком Романом. Он влюбляется в нее с первого взгляда и его чувство взаимно. Юноша узнает: любимой можно вернуть зрение, только операция стоит огромных денег. Тогда Роман решается на преступление.

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Долгий свет маяка (Свет и тень маяка)»