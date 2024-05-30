Жизненная мелодрама о тяжелых последствиях ошибок прошлого от режиссера «Возвращения к себе» и «Компаньонки». Жизнь обычной студентки Нины меняется после того, как жестокий одногруппник изнасиловал ее. Через 9 месяцев девушка рожает ребенка, но решает отказаться от него и тайно наблюдать за дочерью. Когда Нина узнает, что приемная мать девочки погибла в аварии, то бросает жениха и свою размеренную жизнь, устроившись в семью малышки няней-психологом. Сможет ли Нина стать настоящей матерью для своей дочери и исправить ошибки молодости, узнаете в мелодраме «Долгая дорога к счастью» — сериал можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink прямо сейчас!

