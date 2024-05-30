Долгая дорога к счастью (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.22020, Долгая дорога к счастью. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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О сериале
Жизненная мелодрама о тяжелых последствиях ошибок прошлого от режиссера «Возвращения к себе» и «Компаньонки». Жизнь обычной студентки Нины меняется после того, как жестокий одногруппник изнасиловал ее. Через 9 месяцев девушка рожает ребенка, но решает отказаться от него и тайно наблюдать за дочерью. Когда Нина узнает, что приемная мать девочки погибла в аварии, то бросает жениха и свою размеренную жизнь, устроившись в семью малышки няней-психологом. Сможет ли Нина стать настоящей матерью для своей дочери и исправить ошибки молодости, узнаете в мелодраме «Долгая дорога к счастью» — сериал можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink прямо сейчас!
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЕСРежиссёр
Ева
Стрельникова
- АЦАктриса
Анастасия
Цымбалару
- АЭАктриса
Анжелика
Эшбаева
- АКАктёр
Александр
Крючков
- ВПАктёр
Валерий
Панков
- Актриса
Екатерина
Варченко
- Актриса
Евгения
Мякенькая
- ЕЗАктриса
Елизавета
Зайцева
- ЕВАктриса
Екатерина
Вайвала
- ГБАктёр
Григорий
Боковенко
- АСАктёр
Антон
Скрипец
- АССценарист
Анна
Смирнова
- ЕССценарист
Ева
Стрельникова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АТХудожник
Александр
Тетерин
- ССОператор
Сергей
Соколовский