Война в кадре и за кадром
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Документальные программы телеканала ТВ Центр
1-й сезон
Война в кадре и за кадром

Документальные программы телеканала ТВ Центр (сериал, 2015) сезон 1 серия 98 смотреть онлайн

8.72015, Война в кадре и за кадром
Документальные18+

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Сюжет

В документальных фильмах рассказывается об актерах, режиссерах, музыкантах и других известных личностях, что помогло им справиться с трудностями, сохранить семью, профессию и себя.

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