Доктор «Прыщик» (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сандра Ли, известная как Доктор Прыщик, принимает в своей клинике пациентов с самыми загадочными кожными заболеваниями. На этот раз Сандра должна помочь молодой маме с постоянно растущим наростом на ноге и развозчику фургонов, чью жизнь отравляет таинственное новообразование на спине.



