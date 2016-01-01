WinkСериалыДоктор Пол1-й сезон3-я серия
Доктор Пол (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.32016, DR. POL
Документальные, ТВ-шоу18+
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Сюжет
Доктор Пол уже видел более 100 000 пациентов. Этот специалист по крупным сельскохозяйственным животным совсем не собирается уходить на пенсию и по-прежнему придерживается старой школы и серьезного подхода к ветеринарии. Непоколебимый и неудержимый, доктор обычно работает по 14 часов в день и яв�ляется легендой в сообществе. Мы путешествуем с доктором Полом по сельскому Мичигану, чтобы позаботиться о каждом домашнем питомце и представителе домашнего скота, нуждающимся в его осмотре.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыТВ-шоу, Документальные
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.6 IMDb