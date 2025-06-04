Доктор Одиссей. Сезон 1. Серия 1
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Доктор Одиссей
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Доктор Одиссей (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2024, Доктор Одиссей. Сезон 1. Серия 1
Драма18+

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О сериале

Макс — новый бортовой врач на роскошном круизном лайнере, где небольшая, но профессиональная команда врачей справляется с уникальными медицинскими ситуациями.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Одиссей»