Доктор Надежда (сериал, 2021) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Мелодрама12+

О сериале

Продолжение медицинского сериала «Женский доктор». Действие прошлого сезона закончилось хэппи-эндом — главные герои — неотразимый доктор Родионов и роковая красотка Ольга Ольховская поженились и ждут ребенка, обаятельная Карина влюблена, неунывающие Вита Игоревна и Лев Борисович, как всегда, на посту, а карьерист Игорь Гордеев вынашивает очередной бизнес-план — в следующем сезоне хочет открыть многопрофильную клинику… Кто из наших любимых героев будет приглашен на новое место работы, а кто по-прежнему останется в клинике репродуктологии? Какое отделение больницы окажется в центре сюжета? Будем ли мы наблюдать, как молодые родители Оля и Саша наслаждаются семейной идиллией, или появление ребенка станет для них тяжелым испытанием? Да и вообще, можно ли будет вновь записаться на прием к доктору Родионову? Или властный Игорь Ильич пригласит других специалистов, и они выйдут на первый план?

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

