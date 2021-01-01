Эта серия пока недоступна
Доктор Надежда (сериал, 2021) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн
О сериале
Продолжение медицинского сериала «Женский доктор». Действие прошлого сезона закончилось хэппи-эндом — главные герои — неотразимый доктор Родионов и роковая красотка Ольга Ольховская поженились и ждут ребенка, обаятельная Карина влюблена, неунывающие Вита Игоревна и Лев Борисович, как всегда, на посту, а карьерист Игорь Гордеев вынашивает очередной бизнес-план — в следующем сезоне хочет открыть многопрофильную клинику… Кто из наших любимых героев будет приглашен на новое место работы, а кто по-прежнему останется в клинике репродуктологии? Какое отделение больницы окажется в центре сюжета? Будем ли мы наблюдать, как молодые родители Оля и Саша наслаждаются семейной идиллией, или появление ребенка станет для них тяжелым испытанием? Да и вообще, можно ли будет вновь записаться на прием к доктору Родионову? Или властный Игорь Ильич пригласит других специалистов, и они выйдут на первый план?
- МГРежиссёр
Максим
Гуленко
- ПМРежиссёр
Павел
Мащенко
- Актриса
Анастасия
Панина
- АНАктёр
Алексей
Нагрудный
- Актёр
Пётр
Рыков
- Актриса
Дарья
Легейда
- Актёр
Павел
Вишняков
- ТМАктриса
Тамара
Морозова
- ИТАктриса
Ирина
Ткаленко
- ЕКАктёр
Егор
Козлов
- ВТАктёр
Валентин
Томусяк
- ОКАктриса
Ольга
Кияшко
- ИФСценарист
Ирина
Феофанова
- СЦСценарист
Светлана
Цивинская
- ТКСценарист
Татьяна
Кабзистая
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ИКПродюсер
Ирина
Костюк
- ЮМПродюсер
Юлия
Мищенко
- Продюсер
Ирина
Босова
- НБХудожница
Наталья
Барташ
- ВООператор
Владимир
Остапец