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Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2013, The Mob Doctor
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Гидродинамика". В преддверии Рождества в больнице появляется пациент, который что-то знает о связи Грэйс с преступным миром. Человека зовут Рассел Кинг, и он специализируется на кражах бриллиантов. Франко, который внедряется в сообщники Кинга, сообщает ей о том, что вскоре готовится крупное ограбление. Константин наносит визит Кингу и делает ему предупреждение, которое тот не принимает во внимание. Грэйс узнает, что у Константина есть ребенок. Кинг сбегает из больницы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

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