Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

"Гидродинамика". В преддверии Рождества в больнице появляется пациент, который что-то знает о связи Грэйс с преступным миром. Человека зовут Рассел Кинг, и он специализируется на кражах бриллиантов. Франко, который внедряется в сообщники Кинга, сообщает ей о том, что вскоре готовится круп�ное ограбление. Константин наносит визит Кингу и делает ему предупреждение, которое тот не принимает во внимание. Грэйс узнает, что у Константина есть ребенок. Кинг сбегает из больницы.



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