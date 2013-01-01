Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Борьба за влияние. Моретти и Франко встречаются с главарем мафии Титусом Амато. Тот отказывается передать бизнес, перешедший к Константину, обратно Моретти. Моретти приказывает людям Франко вломиться на склад Константина и уничтожить игровые автоматы. Головорезы Франко попадают в неожиданн�ую засаду. Случайными жертвами становятся невинные люди. Агент ФБР Йорк ведет допрос Константина и Грэйс. Противостояние Моретти и Константина усиливается. В больнице Грэйс пытается подменить пулю, попавшую в одну из жертв. Агенты ФБР берут Моретти в кольцо. Франко решает исчезнуть.



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