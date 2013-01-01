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Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2013, The Mob Doctor
Мелодрамы18+

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Сюжет

Осложнения. Бретт и Грэйс в отделении реанимации спасают жизнь женщине, которую во время купания переехала моторная лодка. Женщина ничего не помнит о произошедшем. Как выясняется позже, у нее есть и другие проблемы. Константин хочет легализовать в Чикаго автоматы для игры в покер. Нэйт становится официальным участником организации. Тем временем, Моретти похищает Грэйс...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

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