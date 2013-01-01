Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Осложнения. Бретт и Грэйс в отделении реанимации спасают жизнь женщине, которую во время купания переехала моторная лодка. Женщина ничего не помнит о произошедшем. Как выясняется позже, у нее есть и другие проблемы. Константин хочет легализовать в Чикаго автоматы для игры в покер. Нэйт станов�ится официальным участником организации. Тем временем, Моретти похищает Грэйс...



Сериал Доктор мафии 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.