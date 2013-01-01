Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Наследие. Константин просит Грейс устроить в тюрьме смерть одного из заключенных, чтобы передать сердце его дочери, нуждающейся в трансплантации. Тем временем, в больнице Бретт и Оливия, еще один хирург из отделения, оперируют двух братьев с одинаковым диагнозом. Константин отправляет Нэйта с визитом в ряд баров, чтобы установить игровые автоматы.



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