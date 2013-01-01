Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Новые намерения. У Грейс наблюдается Трейси Кулидж, которая беременна от чиновника местного муниципалитета Дэвида Эллиса. Грейс узнает, что женщина договорилась с Константином отдать ребенка на усыновление в обмен на деньги. После родов Трейси требуется операция. Становится известно, что в будущем она больше не сможет иметь детей. Этот факт может повлиять на договоренность с Константином, который собирается отдать ребенка канадской паре. Моретти намерен избавиться от информатора, который приведет его на скамью подсудимых, если даст показания.



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