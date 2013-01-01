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Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, The Mob Doctor
Мелодрамы18+

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Сюжет

Служить и защищать. Константин приказывает Грейс оказать медицинскую помощь водителю, который сбил на автомобиле семью из четырех человек и скрылся с места происшествия. При этом погиб маленький ребенок. Морретти, который не должен был выжить после огнестрельного ранения, восстанавливает силы в горах, куда его перевез Франко Леони, правая рука Константина. Моретти вынашивает планы мести.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

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