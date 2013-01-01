Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Служить и защищать. Константин приказывает Грейс оказать медицинскую помощь водителю, который сбил на автомобиле семью из четырех человек и скрылся с места происшествия. При этом погиб маленький ребенок. Морретти, который не должен был выжить после огнестрельного ранения, восстанавливает силы в горах, куда его перевез Франко Леони, правая рука Константина. Моретти вынашивает планы мести.



Сериал Доктор мафии 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.