Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

"Жизнь и смерть". Константин и мать Грэйс Даниэлла попадают в больницу. Нэйт сообщает Грэйс, что стрельбу устроил картель. Грэйс предупреждает Нэйта о слежке со стороны ФБР. Агент Йорк хочет, чтобы Нэйт выступил свидетелем со стороны штата. Константин рассказывает Грэйс всю правду о том, к�то он на самом деле. Грэйс с помощью Люка назначает встречу с главой картеля в Чикаго Тьяго Энрикесом. Йорк пытается надавить на Франко, чтобы тот рассказал о связях Грэйс с мафией.



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