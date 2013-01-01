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Доктор мафии
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12-я серия

Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2013, The Mob Doctor
Мелодрамы18+

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Сюжет

"Воскрешение". Константин встречает сына Люка, которого не видел 25 лет. Люк просит отца разобраться с картелем, которому он должен денег. Константин просит Трапани организовать встречу с картелем, но Трапани сообщает, что Люка уже заказали. Константин едва успевает вмешаться. Грэйс узнает неожиданную правду о девушке Трапани по имени Хлои. На Константина и родных Грэйс организуется покушение.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

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