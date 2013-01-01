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Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2013, The Mob Doctor
Мелодрамы18+
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Сюжет
"Воскрешение". Константин встречает сына Люка, которого не видел 25 лет. Люк просит отца разобраться с картелем, которому он должен денег. Константин просит Трапани организовать встречу с картелем, но Трапани сообщает, что Люка уже заказали. Константин едва успевает вмешаться. Грэйс узнае�т неожиданную правду о девушке Трапани по имени Хлои. На Константина и родных Грэйс организуется покушение.
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