Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

"Воскрешение". Константин встречает сына Люка, которого не видел 25 лет. Люк просит отца разобраться с картелем, которому он должен денег. Константин просит Трапани организовать встречу с картелем, но Трапани сообщает, что Люка уже заказали. Константин едва успевает вмешаться. Грэйс узнае�т неожиданную правду о девушке Трапани по имени Хлои. На Константина и родных Грэйс организуется покушение.



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