Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

"Признания". Грэйс уверяет Константина, что не знала о работе Франко с Расселом Кингом. Грэйс говорит Франко, что Константин знает об их отношениях. В больницу поступает священник, который утверждает, что его искусал демон. Константин отправляет своих людей забрать долю в одном из местных магазинов. Приехав туда, они обнаруживают, что магазин был ограблен, а преступник сбежал. Однако его может опознать раненый подросток. Нэйт просит Грэйс оказать помощь. Константин призывает боссов мафии Аль Трапани и Селест Лапри вместе захватить деловой центр города, а также получить процент с Кинга.



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