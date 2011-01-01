Wink
Сериалы
Доктор Кто
6-й сезон
7-я серия

Доктор Кто (сериал, 2011) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

2011, Doctor Who 6. 7
Фантастика, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал отображает приключения мистического инопланетянина-гуманоида называющего себя Доктор, без цели путешествующего через время и пространство в космическом корабле, который снаружи выглядит как полицейская будка 50-х годов. Доктор чрезвычайно эксцентричен и имеет невероятные знания в областях технологии, истории и науки. Он путешествует вместе со своими компаньонами, попутно борясь против космических злодеев и спасая Землю от бесчисленных врагов.

Сериал Доктор Кто 6 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика, Зарубежные

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»

Всё