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Доктор Кто
6-й сезон
6-я серия

Доктор Кто (сериал, 2011) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

2011, Doctor Who 6. 6
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал отображает приключения мистического инопланетянина-гуманоида называющего себя Доктор, без цели путешествующего через время и пространство в космическом корабле, который снаружи выглядит как полицейская будка 50-х годов. Доктор чрезвычайно эксцентричен и имеет невероятные знания в областях технологии, истории и науки. Он путешествует вместе со своими компаньонами, попутно борясь против космических злодеев и спасая Землю от бесчисленных врагов.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»