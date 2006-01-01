Доктор Кто (сериал, 2006) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Доктор вновь встречает Ривер Сонг. Космический корабль «Византия» падает по вине Плачущего ангела. Доктор должен бороться против самых ужасных убийц во Вселенной.



Сериал Доктор Кто 5 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.