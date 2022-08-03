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Доктор Кто
5-й сезон
2-я серия

Доктор Кто (сериал, 2006) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

2006, Doctor Who 5. 2
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор и Эми попадают в далeкое будущее, где находят космический корабль «Британия».Однако под кораблeм обитает какое-то загадочное существо, которое жители корабля боятся и от которого зависят.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»