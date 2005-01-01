Wink
Сериалы
Доктор Кто
4-й сезон
8-я серия

Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

2005, Doctor Who 4.8
Фантастика, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Библиотека — самое большое хранилище книг в истории человечества. Доктор и Донна обнаруживают еe безжизненной, хотя обычно тысячи людей приходят туда. Неожиданно они сталкиваются с экскурсионной группой, среди которой есть профессор Ривер Сонг, откуда-то уже знающая Доктора. Им предстоит выяснить, что такое «CAL», почему «4022 сохранены» и спастись самим от Вашты Нерады.

Сериал Доктор Кто 4 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика, Зарубежные

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»

Всё