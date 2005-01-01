Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Библиотека — самое большое хранилище книг в истории человечества. Доктор и Донна обнаруживают еe безжизненной, хотя обычно тысячи людей приходят туда. Неожиданно они сталкиваются с экскурсионной группой, среди которой есть профессор Ривер Сонг, откуда-то уже знающая Доктора. Им предстоит вы�яснить, что такое «CAL», почему «4022 сохранены» и спастись самим от Вашты Нерады.



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